ESTADOS UNIDOS Criança de dois anos foi deportada dos EUA "sem processo significativo", aponta Juiz Autoridade da Louisiana disse que a deportação da menina, que é cidadã americana, para Honduras com sua mãe, apesar de seu pai ter entrado com uma petição de emergência, parecia ser "ilegal e inconstitucional"

Um juiz federal da Louisiana expressou preocupação nesta sexta-feira com o fato de o governo Trump ter deportado uma cidadã americana de 2 anos para Honduras “sem nenhum processo relevante” e contra a vontade de seu pai.

Em uma breve ordem emitida pelo Tribunal Distrital Federal no Distrito Oeste da Louisiana, o juiz Terry A. Doughty questionou por que o governo havia enviado a criança — denominada nos documentos do tribunal apenas como V.M.L. — para Honduras com sua mãe, apesar de seu pai ter solicitado em uma petição de emergência na quinta-feira que a menina não fosse enviada para o exterior.

“O governo alega que está tudo bem porque a mãe deseja que a criança seja deportada com ela”, escreveu o juiz Doughty, um conservador nomeado por Trump. “Mas o tribunal não está ciente disso.”





Afirmando que “é ilegal e inconstitucional deportar” um cidadão dos EUA, o juiz Doughty marcou uma audiência para 16 de maio para analisar sua “forte suspeita de que o governo acabou de deportar um cidadão dos EUA sem nenhum processo significativo”.

O caso de V.M.L., que foi relatado anteriormente pelo político, é o mais recente desafio à legalidade de vários aspectos dos métodos agressivos de deportação do Presidente Trump.

O governo já foi impedido por sete juízes federais em tribunais de todo o país de remover migrantes venezuelanos acusados de serem membros de gangues para El Salvador com base em um estatuto invocado raramente em tempos de guerra. Também criou um tumulto ao deportar injustamente um morador de Maryland, Kilmar Armando Abrego Garcia, para El Salvador e até agora se recusar a trabalhar para trazê-lo de volta.

De acordo com os documentos do tribunal, a menina de 2 anos de idade acompanhou sua mãe, Jenny Carolina Lopez Villela, e sua irmã mais velha, Valeria, a uma consulta de imigração em Nova Orleans na terça-feira, quando foram levadas sob custódia por funcionários do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

Lopez Villela foi designada para uma deportação rápida do país nesta sexta-feira. E, em uma petição apresentada ao juiz Doughty, os advogados do Departamento de Justiça alegaram que ela “informou aos funcionários do ICE que queria manter a custódia de V.M.L. e que V.M.L. fosse” com ela para Honduras.

No entanto, em uma petição apresentada pela guardiã da criança, Trish Mack, na quinta-feira, o pai alegou que, quando conversou brevemente com Lopez Villela, pôde ouvir o choro dela e das crianças. O pai a lembrou, segundo a petição, que “a filha deles era cidadã americana e não poderia ser deportada”.

O pai, que não foi identificado pelo nome na petição, tentou dar à Lopez Villela o número de telefone de um advogado, mas ele alega que as autoridades interromperam a ligação.

A detenção de V.M.L. “não tem qualquer base legal e viola seus direitos fundamentais ao devido processo legal”, diz a petição. “Ela busca a ação urgente deste tribunal e pede que o tribunal ordene sua libertação imediata para sua guardiã Trish Mack, que está pronta e esperando para levá-la para casa.”

O juiz Doughty disse em seu despacho que ele mesmo tentou investigar o que havia acontecido ao tentar falar com Lopez Villela por telefone na sexta-feira, pouco depois do meio-dia, para “pesquisar seu consentimento e direitos de custódia”.

O juiz expressou preocupação com o fato de que o avião que transportava mãe e filhas já estava “acima do Golfo da América”. Suas suspeitas foram confirmadas, escreveu ele, quando um advogado do Departamento de Justiça lhe disse, às 13h06 daquele dia, que Lopez Villela e, presumivelmente, suas filhas “tinham acabado de ser liberadas em Honduras”.

A Casa Branca e o Departamento de Segurança Interna não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

