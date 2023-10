A- A+

QUEDA Criança de sete anos cai do 7º andar de apartamento em Piedade Menina, que mora no local com a mãe, foi socorrida pelo SAMU Recife para o Hospital da Restauração

Uma criança de sete anos de idade caiu na manhã desta terça-feira (3) do 7º andar de um apartamento em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes.

O caso foi registrado em um dos blocos do Condomínio Clube Praia de Piedade durante as primeiras horas do dia. De acordo com o SAMU Recife, a equipe de socorro foi acionada por volta das 06h50 para atender a ocorrência.

A menina mora sozinha com a mãe, que estava presente no local no momento do acidente. A varanda do apartamento possui tela de proteção. Após o acidente, foi possível constatar um rompimento na parte central do equipamento.

Segundo o síndico do condomínio, Sérgio Rodrigues, a menina estava consciente e se movimentando quando foi socorrida.

“Eu estava saindo para o trabalho quando recebi a informação por meio do supervisor do condomínio. A mãe estava muito desesperada, mas a criança estava viva, falando e se mexendo. O SAMU chegou rápido e levou para o hospital”, afirmou.

A criança foi encaminhada para o Hospital da Restauração, onde passou por uma série de exames. De acordo com a unidade de saúde, o estado dela é considerado estável.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 2ª DPCA - Delegacia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais, em Jaboatão. As investigações foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento dos fatos.

