A- A+

RECIFE Criança de três anos cai de prédio no Recife; suspeita é de que ela estava só em casa Garoto de apenas três anos está entubado e em estado grave no Hospital da Restauração

Um garoto de apenas três anos de idade caiu do quarto andar do prédio onde mora, localizado na rua do Hospício, na área central do Recife, nesta terça-feira (5). No espaço, está a Ocupação Maria Firmina dos Reis. O estado de saúde dele é grave.

Informações preliminares dão conta de que a criança estava sozinha no apartamento, quando se desequilibrou e caiu. Há, ainda, a suspeita de que essa não tenha sido a primeira vez que ela é deixada desacompanhada.

Depois de ser socorrido por vizinhos, o garoto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro da Boa Vista, de onde foi levado até o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby.

Ele chegou à Emergência Pediátrica da segunda unidade de saúde com politrauma e está entubado em estado grave.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) para saber se atuaram na ocorrência, e recebeu negativa de ambos.

Veja também

Texas Mulher no Texas pede permissão para abortar para proteger sua vida