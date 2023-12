A- A+

Acidente Criança de três que caiu de prédio passa por cirurgia e segue em estado grave no HR O caso aconteceu na última terça-feira (5) na rua do Hospício

A criança de três anos, que caiu do quarto andar do prédio onde mora na última terça-feira (5), passou por cirurgia e está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração.

A vítima do acidente é acompanhada por uma equipe multiprofissional, informou o HR através de boletim oficial na manhã desta quarta-feira (6).

Entenda o caso

O prédio onde a criança mora fica localizado na rua do Hospício, na área central do Recife. As primeiras informações são de que o garoto estava sozinho no apartamento, se desequilibrou e caiu.

A criança foi socorrida por vizinhos e encaminhado ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro da Boa Vista, de onde foi levado até o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby.



