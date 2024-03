A- A+

EUA Criança desaparecida é encontrada morta em tubulação de piscina em hotel nos EUA Segundo o Instituto de Ciência Forense do Condado de Harris, em Houston, no Texas, os resultados da autópsia ainda são aguardados

A jovem Aliyah Jaico foi encontrada morta, no último sábado, presa dentro de tubulações de uma piscina, em um hotel da rede DoubleTree, em Houston, no Texas, sul dos Estados Unidos. O corpo foi encontrado seis horas após sua família informar o desaparecimento da menina.

A família informou o desaparecimento de Jaico, por volta das 15h45 do sábado. Assim, foram iniciadas as buscas e algumas horas depois a menina foi encontrada nas tubulações. Sua morte foi confirmada pelos paramédicos por volta das 23h30. Os resultados da perícia ainda não saíram e as investigações continuam, mas as autoridades locais trabalham com a hipótese de acidente.

Segundo o jornal Sky News, Daniela Jaico, mãe da menina, pediu aos funcionários do hotel que vissem as câmeras de segurança do prédio, mas a administração informou que só faria a ação com a presença da polícia. Com a chegada dos oficiais, o circuito interno foi verificado e os policiais observaram o momento em que a menina, que estava brincando na piscina, mergulha e não ressurge.

A piscina foi esvaziada e o corpo foi encontrado preso nas tubulações do equipamento da piscina. De acordo com a investigação, o sistema estava com defeito. Por isso, a menina foi "sugada" para o fundo da piscina e não conseguiu se salvar. Agora, a família informou que iniciará um processo contra o hotel, pedindo uma idenização de US$ 1 milhão ( R$ 4,9 milhões).

Veja também

EDUCAÇÃO Governo propõe vagas de ensino técnico para reduzir dívida de estados