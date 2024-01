Criança é atingida por tiro após homem passar de moto atirando em frente a habitacional em Jaboatão

Uma criança de 10 anos foi atingida por um tiro quando estava na frente de casa com a mãe e irmãos, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito do crime é um homem, ainda não identificado, que estava em uma moto e teria passado pelo local atirando.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (15), no Conjunto Habitacional Olho D'água, no bairro de Cajueiro Seco. Apenas a criança, que não teve o sexo e o nome divulgados, ficou ferida.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para a área, a criança foi atingida no pé e socorrida para o Hospital Geral de Prazeres, também em Jaboatão, sendo transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o HR para saber o estado de saúde da vítima, mas a unidade hospitalar disse que a família não autorizou o repasse de informações.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o ocorrido.



A corporação destaca que qualquer informação sobre a ocorrência pode ser comunicada na delegacia mais próxima de quem faz a denúncia ou na ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS).

O atendimento da ouvidoria ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos números 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455. A corporação garante sigilo absoluto.