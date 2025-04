A- A+

Violência Criança é atingida na cabeça por bala perdida, em Água Fria, Zona Norte do Recife A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado

Uma menina de quatro anos - completados neste domingo (13) - foi atingida por disparo de arma de fogo, na noite do último sábado (12), no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar.

Segundo informações do G1, o tiroteio aconteceu por volta das 20h, em uma localidade que estava bem movimentada no Córrego do Deodato. O evento teria sido provocado por quatro homens armados em busca de um rival.

No momento em que ocorreu a fatalidade, a criança estava no colo da mãe. A menina e sua mãe preparavam as lembrancinhas da festa de aniversário pouco antes da tragédia.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência como tentativa de homicídio e que a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 13 de abril, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, a ocorrência de tentativa de homicídio no bairro de Água Fria. A vítima, uma criança de 3 anos e 11 meses, foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos".

A reportagem procurou contato com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES) e o Hospital da Restauração (HR), mas até o momento do fechamento desta reportagem não obteve resposta.

