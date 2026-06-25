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Criança é encontrada morta em rio na cidade de Goiana; Samu resgata corpo

Com o auxílio de um barco, os profissionais do Samu retiraram o corpo, que estava próximo a uma área de vegetação

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Não há informações sobre o sexo e tempo de vida do bebêNão há informações sobre o sexo e tempo de vida do bebê - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O corpo de uma criança foi encontrado em um rio na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, nesta quinta-feira (25).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência e enviou uma equipe ao local.

Ainda de segundo a corporação, a criança foi localizada sem vida por populares.

Com o auxílio de um barco, os profissionais do Samu retiraram o corpo, que estava próximo a uma área de vegetação.

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Além do Samu, a Polícia Militar também foi acionada. Não há informações sobre o sexo e tempo de vida do bebê.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com as Polícias Civil e Militar de Pernambuco para obter outros detalhes do caso e aguarda retorno.

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