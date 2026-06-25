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mata norte Criança é encontrada morta em rio na cidade de Goiana; Samu resgata corpo Com o auxílio de um barco, os profissionais do Samu retiraram o corpo, que estava próximo a uma área de vegetação

O corpo de uma criança foi encontrado em um rio na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, nesta quinta-feira (25).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência e enviou uma equipe ao local.



Ainda de segundo a corporação, a criança foi localizada sem vida por populares.



Com o auxílio de um barco, os profissionais do Samu retiraram o corpo, que estava próximo a uma área de vegetação.

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