VIRAL Criança é resgatada de apartamento em chamas por voluntários no Rio Grande do Sul; assista O fogo teria começado por volta das 8h, na sala do apartamento, que fica no quarto andar do edifício

Vídeo que viralizou na internet mostra o resgate de uma criança de seis anos que estava presa na varanda de um apartamento em chamas, no Centro de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. O fato aconteceu na manhã da última terça-feira (14).

O fogo teria começado por volta das 8h, na sala do apartamento, que fica no quarto andar do edifício. O menino foi resgatado por um grupo de voluntários. Eles utilizaram uma escada e cortaram a tela de proteção da área para retirar o menino.

A criança apresentava pequenas queimaduras nos braços e pernas, e foi encaminhada ao Hospital São Carlos, que também fica na área central da cidade, e já recebeu alta.

A mãe da criança, de 38 anos, também estava no apartamento no momento do incêndio. A mulher, que teve 63% do corpo queimado, foi encontrada desacordada por moradores do eficífdio e também foi socorrida para Hospital São Carlos, onde está internada na UTI.

Segundo informações de populares, outras dez pessoas foram encaminhadas ao Pronto Socorro para atendimento devido à inalação de fumaça. O pai da criança, que também foi resgatado pelo grupo e encaminhado ao Hospital São Carlos, de onde já recebeu alta, foi uma delas.

Os voluntários, que estão sendo considerados como herois na cidade, foram identificados como: Airton Costa Junior, Nicolas Dalsochio, Luiz Moroni, Matheus De Carli, Kleiton Molardi e Darlan de Jesus.

