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CALOR

Criança encontrada morta dentro de carro durante onda de calor na França

Onda de calor que afeta o país, assim como uma parte importante da Europa há quase uma semana, já provocou diversas tragédias

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Criança encontrada morta dentro de carro durante onda de calor na FrançaCriança encontrada morta dentro de carro durante onda de calor na França - Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Um menino de 3 anos morreu na tarde de quarta-feira quando estava sozinho dentro de um carro na localidade de Saint-Gratien, ao noroeste de Paris, em plena onda de calor na França, informaram várias fontes à AFP nesta quinta-feira (25).

A onda de calor que afeta o país, assim como grande parte da Europa, há quase uma semana já causou inúmeras tragédias, com mais de 40 afogamentos na França e a morte de várias pessoas em situação de rua.

Os pais do menino o "encontraram no veículo estacionado diante da residência", informou uma fonte policial. Os bombeiros confirmaram o óbito, que aconteceu em um dia de alerta vermelho para o calor extremo em Paris e grande parte do país.

A Promotoria de Pontoise informou à AFP que, quando as equipes de emergência chegaram ao local, tomaram o lugar dos pais da criança, que tentavam reanimar o menino, sem sucesso.

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Segundo os primeiros elementos da investigação, o menino, a quem o pai havia pedido que tirasse uma soneca, escapou da vigilância dos pais por pelo menos 45 minutos e se trancou no carro, onde ficou preso, informou a Promotoria.

Na segunda-feira, dois irmãos, de 2 e 4 anos, também foram encontrados mortos dentro do carro da família, estacionado em uma área residencial de Carpentras, no sudeste da França.

O país viveu na quarta-feira seu dia mais quente já registrado, superando o recorde da véspera, com uma temperatura média nacional provisoriamente estabelecida em 30ºC.

Também bateu novamente o recorde da noite mais quente já registrada, com uma média de 22°C, segundo o serviço meteorológico Météo France nesta quinta-feira.

Esta segunda onda de calor em menos de um mês lembra a de 2003, que causou quase 15.000 mortes em todo o país. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas morreram na França desde a semana passada devido ao calor.

O prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, relatou um "aumento da mortalidade" na capital, mas não divulgou números.

Em Paris, foram registradas 25 paradas cardíacas "em 24 horas" na quarta-feira, em comparação com "menos de dez normalmente", disse a ministra da Saúde, Stéphanie Rist.

O calor extremo também levou ao desligamento de três dos 57 reatores nucleares ativos na França, dois deles nesta quinta-feira, devido ao aquecimento dos rios usados para resfriá-los, segundo a empresa nacional de eletricidade EDF.

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