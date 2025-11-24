A- A+

PERNAMBUCO Criança morre após tentar escalar fogão e eletrodoméstico tombar em Olinda; mãe não estava em casa Caso aconteceu na avenida Asa Branca, em Rio Doce. Polícia Civil investiga

Uma criança de 1 ano e 11 meses foi encontrada morta em casa, na avenida Asa Branca, na Segunda Etapa de Rio Doce, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo informações da TV Guararapes, a criança teria morrido após um fogão tombar sobre ela.

O menino teria aberto a tampa do forno e tentado escalar o fogão quando o eletrodoméstico virou.

A Polícia Civil disse ter registrado a ocorrência na madrugada desta segunda-feira (24).

A mãe da criança teria saído para comprar comida e deixou os filhos gêmeos sozinhos em casa, sem supervisão. Não há informações sobre onde o pai se encontrava, apenas que ele não morava na casa.

A criança foi encontrada morta pela mãe. Ela apresentava lesões nas regiões do tórax e da cabeça, compatíveis com a queda do fogão.

A Polícia Científica fez uma simulação no local e confirmou a dinâmica do acidente.

Em contato com a reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco classificou o caso como uma "morte a esclarecer sem indício de crime".

"As investigações já foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento do ocorrido", completou a corporação.

