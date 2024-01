Criança morre atropelada por carro em condomínio em Piedade; mulher estaria em alta velocidade

A- A+

Uma mulher atropelou uma criança de cinco anos no Condomínio Recanto do Sol, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, por volta das 19h desta quarta-feira (3). A criança morreu a caminho do hospital.

Segundo testemunhas, a mulher, que dirigia um carro, estaria em alta velocidade quando bateu na criança que estava na área comum do condomínio empurrando a bicicleta, atravessando uma faixa de pedestre do local.



No momento do atropelamento, o menino estava acompanhado da mãe, que ficou em estado de choque.

Moradores relataram que, além de atropelar, a motorista arrastou a criança e passou com o pneu do carro por cima do menino.



"Eu estava com o celular na mão, olhando um aplicativo de futebol. Aí, de repente, a moça veio correndo, em alta velocidade, numa faixa de pedestre; o menino foi empurrar a bicicleta um pouquinho; aí, quando ele empurrou, ela bateu. Quando ela bateu, a bicicleta caiu e, quando caiu, ela arrastou e, quando ela arrastou, passou o primeiro pneu por cima dele, aí andou um pouquinho, e passou o segundo. Aí eu me agoniei, eu com o celular na mão, já pedi para o pessoal ligar. Aí eu com o celular na mão para ligar para o Samu, para o bombeiro", relatou um morador que presenciou o atropelamento.



A motorista tem mais de 20 ocorrências de alta velocidade no condomínio, dizem moradores do local. Ela foi levada pela polícia após vizinhos tentarem linchá-la.



De acordo com o perito criminal Heldo Souza, a motorista estava realmente acima da velocidade permitida dentro do condomínio, que é de 10 km/h, mas não ele tem condições ainda de precisar de quanto seria. Ele também afirmou que, no local do ocorrigod, não há marcas de frenagem do carro, e, sim, "sinais de arrastamento" da bicicleta.



O perito contou que imagens internas do condomínio, que ele iria obter junto ao síndico auxiliarão no conclusão do laudo.



O Condomínio Recanto do Sol possui 768 apartamentos distribuídos em 48 blocos.

Mais informações em instantes

Veja também

Joe Biden Biden contra-ataca e processa Texas por lei que criminaliza migrantes