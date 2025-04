Criança morre em Gaza pela "interrupção dos cuidados" em hospital atacado, diz OMS

A- A+

Uma criança morreu devido à “interrupção do atendimento” no hospital Al Ahli, em Gaza, que ficou fora de serviço depois que um ataque israelense o danificou gravemente neste domingo (13), anunciou o chefe da Organização Mundial da Saúde.

"O diretor do hospital informou à OMS. Uma criança morreu em decorrência da interrupção do atendimento. O departamento de emergência, o laboratório, o equipamento de raios X da emergência e a farmácia foram destruídos", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus no X.

O hospital Al Ahli da Cidade de Gaza, uma das poucas instalações de saúde ainda em funcionamento no território palestino devastado, foi danificado por um bombardeio israelense neste domingo (13).

O Exército israelense alegou ter atingido um “centro de comando” do movimento islamista palestino Hamas, que, segundo ele, estava operando no complexo.

