Menina de três anos morre em hospital do Recife por encefalite infecciosa; caso está em investigação

Uma menina de 3 anos, que morava em Olinda, teve morte encefálica, no último sábado (23), no Hospital Correia Picanço, bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. A confirmação veio após um quadro de complicações decorrentes de encefalite infecciosa. As informações são da Secretaria de Saúde de Pernambuco. A doença pode ter várias causas, como, por exemplo, viral, tuberculosa e bacteriana.

A encefalite infecciosa é um processo inflamatório das meninges (membranas que recobrem o nervoso central). A doença que acomete o cérebro pode ser fatal e geralmente é causada por um vírus, podendo existir outras causas.

Ainda de acordo com a pasta, a paciente apresentou febre, convulsão e parada respiratória, com início dos sintomas na última terça-feira (19).

Por meio de nota, a Secretaria informou ainda que “realizou-se coleta de soro e LCR para pesquisa de meningite bacteriana no Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE). A equipe de vigilância da SES-PE realizou orientações ao município de residência referente a quimioprofilaxia dos contatos”. O caso suspeito de doença meningocócica segue em investigação.



