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TRAGÉDIA Criança morre em incêndio no dia de seu aniversário de cinco anos no Paraná "Ele me deu um abraço e eu não sabia que era o último abraço e o último beijo", disse a mãe da criança

Benjamin Luiz de Souza, de cinco anos, morreu em um incêndio que destruiu a sua casa na última sexta-feira (31), em Ponta Grossa (PR).

O menino estava fazendo aniversário naquele dia e tinha voltado da sua festa com a família para casa, onde também estava sua bisavó, de 84 anos, no momento do incêndio.

Ela foi resgatada e permanece em estado grave, informou o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Durante a tarde de sexta, Benjamin e a família comemoraram o aniversário do menino com um bolo do personagem Homem-Aranha, conforme ele tinha pedido.

"Ele me deu um abraço e eu não sabia que era o último abraço e o último beijo", disse a mãe, Thaliane Rodrigues, à RPC TV, afiliada da TV Globo no Paraná.

O incêndio na casa de cerca de 100 metros quadrados foi controlado após a atuação de 11 agentes e cinco veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), sendo dois caminhões de combate a incêndio, um caminhão-tanque, uma ambulância do SIATE e a viatura do Oficial de Área.

A bisavó de Benjamin foi resgatada com queimaduras e sinais de lesão por inalação de fumaça.

"Uma terceira vítima sofreu ferimentos leves durante a ocorrência e também recebeu atendimento das equipes de emergência", disse a pasta, sem identificar a vítima.

Conforme os bombeiros, a residência foi completamente destruída pelo fogo e as causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.

A corporação afirma que casas de madeira como o imóvel que pegou fogo são comuns no interior do Paraná.

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