A- A+

Luto Criança morta por bala perdida é sepultada no cemitério de Santo Amaro Vítima tinha apenas quatro anos e foi atingida por um tiro na cabeça no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife

O sepultamento de Hellen Santos, de quatro anos, ocorreu na tarde desta segunda-feira (14) no cemitério de Santo Amaro, região central do Recife. O cortejo contou com a presença de familiares, amigos e conhecidos da vítima, que morreu em decorrência de uma bala perdida.

A menina brincava com sua prima, de 37 anos, quando homens armados chegaram atirando no local onde estavam as duas. O crime aconteceu no Córrego do Deodato, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife.

A atendente de restaurante e irmã da vítima Kassandra Santos, 27, clamou por justiça ao relembrar da tragédia.

“Eu quero justiça por ela, só isso que eu peço. Ela morreu no dia do aniversário. A sociedade toda está em peso querendo justiça”, reforçou a irmã.

Após o sepultamento, um protesto está sendo realizado, na noite desta segunda-feira, em Água Fria, próximo ao mercado público do bairro. Familiares e moradores da localidade pedem por justiça.

Outra mobilização deverá ser realizada nesta terça-feira (15). "Não vamos parar até conseguir fazer justiça por Hellen. Por isso, conto com a ajuda de todos para isso se realizar", concluiu.

Veja também