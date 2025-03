Criança entra em Porsche, engata a ré e bate em muro de condomínio

A- A+

Uma criança bateu um carro modelo Porsche no muro de um condomínio na cidade de Itapema, no litoral norte de Santa Catarina.

O caso foi flagrado por câmeras de segurança do prédio. As imagens mostram o menino entrando no veículo de luxo, que estava estacionado na garagem. Veja no vídeo:

O menino engatou a marcha ré e terminou colidindo com o muro.

Em seguida, ele calçou o chinelo e, andou de um lado para o outro, aparentemente desesperado com a situação. Por fim, ele pegou uma bicicleta e deixou o local.

O carro de luxo não tinha seguro e, segundo o portal SCC10, o dono havia mostrado o veículo à criança dois dias antes do acidente. Apesar do susto, o menino não ficou ferido.

Veja também