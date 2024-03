Criança revê família após meses internada para tratamento de vírus respiratório; vídeo

A- A+

Uma criança foi surpreendida com uma festa surpresa depois de fazer um singelo pedido. Após passar mais de um mês internado para o tratamento de uma gripe acompanhada da contaminação pelo vírus sincicial respiratório, Tay Nelson, de apenas três anos, pediu aos funcionários do hospital onde está internado para ser levado à área externa do local para encontrar sua família e comprar seu próprio tablet.

A criança não só teve seu pedido atendido como também teve uma recepção calorosa por parentes e funcionários na área externa do local. Segundo a rede ABC, a festividade e os presentes foram uma ação da equipe que cuida de Tay e da organização sem fins lucrativos Little Wishes, que compartilhou os registros em suas redes sociais.

Em depoimento à ABC, o pai de Tay, April, conta que a criança tem evoluído em sua recuperação, e a realização do seu desejo, de ir até a área externa e receber o presente, significou "muito" para ele.

“Naquele dia, senti que consegui sorrir e que minha família estava reunida”, afirmou April. “Ele ainda estava em estado crítico naquele momento, mas foi literalmente um respiro de ar fresco para nós dois – e tê-lo lá fora foi tudo. Foi um momento lindo. Foi a primeira vez que ele viu seus irmãos desde que chegou ao hospital.”

April conta que o menino passou pelo setor de terapia intensiva, tendo sido intubado, conectado a uma máquina de oxigenação e tendo de ser reanimado por diversas vezes.

April afirma ainda que, depois que Tay teve seu desejo atendido, ele contou ter gostado de se reunir com seus irmãos mais velhos. O pai destaca ainda que o quadro de saúde do filho "está progredindo na unidade de reabilitação" e a criança já "pode até andar".

"Ele está indo muito bem. Ele superou tantas coisas e todos os desafios, e ele os tirou de letra. Um pequeno soldado, um guerreiro, quero dizer, há tantas palavras que posso usar para descrevê-lo", contou o pai.

