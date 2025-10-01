A- A+

Pernambuco Criança tem dedo do pé amputado após sofrer acidente no Praça da Infância, no Recife Em nota, a Emlurb informou que uma equipe do órgão foi enviada para averiguar se há necessidade de execução de serviços no brinquedo

Uma menina de oito anos precisou amputar o dedo mínimo do pé direito após sofrer um acidente, no último domingo (28), em um brinquedo da Praça da Infância, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. De acordo com relato dos familiares, a criança estava brincando com a base giratória quando o dedo ficou preso em uma brecha e foi esmagado.

Após o acidente, a criança foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, também no bairro do Ibura. Em seguida, foi transferida para o Hospital Otávio de Freitas, em Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

Em nota, a direção do Hospital Otávio de Freitas informou que a paciente recebeu alta hospitalar e dará continuidade ao tratamento em acompanhamento ambulatorial com médico ortopedista.

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsável pela construção da Praça da Infância, também se pronunciou sobre o caso por meio de nota. Confira abaixo:



A Emlurb lamenta o ocorrido e informa que uma equipe do órgão foi enviada para averiguar se há necessidade de execução de serviços. A autarquia possui equipes permanentes de manutenção que realizam vistorias e reparos, e lembra que o brinquedo possui sinalização informando que é inclusivo, destinado a crianças neurodivergentes e/ ou com deficiência, e o uso indevido pode causar acidentes. A gestão já destacou profissionais de assistência social para entrar contato com a família e oferecer o suporte necessário.

