Para despertar paixão pelo Carnaval desde cedo: criançada cai na folia nos polos infantis do Recife

A- A+

Durante o Carnaval 2024, houve bastante espaço para a criançada aproveitar a festa, e nesta terça-feira (13), que marca o último dia oficial da Folia de Momo, os pequenos brincam de diferentes formas nos polos infantis do Recife.

Na rua da Aurora, no centro do Recife, a programação começou com o Maracatu Nação Erê. Cerca de 36 crianças se apresentaram. Elas são moradoras do bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife.

A coordenadora do grupo, Ilma Martins, se sente realizada com a oportunidade de mostrar o trabalho das crianças para o público. É a primeira vez que elas se apresentam no polo da Aurora, mas já tem tradição em outros bairros do Recife.

“Para mim, isso é de uma iniciativa incrível, porque passa a valorizar, através das crianças, a expressão cultural de Pernambuco. Elas estão aqui fazendo o que gostam, porque amam dançar e tocar maracatu. Com isso, a gente já não tem mais as crianças na rua. Trazemos elas para dentro da instituição e fazemos o trabalho cultural”, explicou.

A professora de educação física Celeste Valença, 67 anos, é tia e responsável por Thayla Gabriele e Luamberg Valença, que integram a Nação Erê. Segundo ela, as crianças foram privilegiadas porque o reconhecimento ao maracatu, através delas, veio cedo.

“Além de valorização, isso é aprendizado. Estar aqui nesse polo voltado para apresentação infantil é muito importante, porque é um local onde elas podem apresentar a cultura popular”, disse.

O público aproveita, com os olhares fixos nas apresentações, cada momento dos espetáculos, a exemplo do auxiliar de produção Jonata Barbosa, de 28 anos. Ele saiu de Paulista e trouxe a esposa, Tayllane Genésia, e o filho, Brayan Gabriel, de 4 anos, que, segundo o pai, pede para ir aos shows.

“A gente agradece a Prefeitura do Recife por essa iniciativa, porque mostra para as crianças um pouco da nossa cultura, das nossas origens. Já é o segundo ano que a gente consegue trazer ele e é uma prática que vai ser repetitiva. É muito bom ver as crianças aproveitando esse momento aqui”, declarou o pai.

Confira a programação completa do polo infantil da Rua da Aurora:

16h - Tribo de Caboclinho Tupi

16h30 - Cia Frevo Kids FREVO KIDS

16h30 - Orquestra 29 de Maio

15h - Banda Circense do Recife

18h40 - A Bandinha

Polo das Graças

No polo infantil das Graças, na Zona Norte do Recife, a folia também não para. Dezenas de pessoas se aglomeraram em frente a estrutura dedicada às crianças, que curtiram a apresentação da Nação de Maracatu Encanto do Pina com 40 crianças. O grupo é formado por moradores das comunidade do Bode e do Coque e é regido pela Mestra Joana.

Polo infantil das Graças recebe os pequenos em mais um dia de folia no Recife. Foto: Paullo Allmeida

“É importante a gente ocupar esses espaços dos parques infantis, porque a proposta da infância está inserida aqui e quem tem que tomar conta desses lugares são os maracatus e agremiações mirins que fazem a cultura popular do Recife”, disse a coordenadora pedagógica Mariana Bianchi, de 47 anos.

“A gente passa o ano todo construindo as músicas, o repertório e vendo os instrumentos, além das oficinas culturais. Então, eles ficam com uma certa ansiedade para as apresentações e socializar com outras crianças”, acrescentou.

Quem dançou muito ao som do maracatu foi o pequeno Vicente Tigre, de 4 anos, que foi ao local acompanhado do pai, Danilo Tigre, de 37 anos, e a mãe, Jessica Mota. Pai e filho se fantasiaram de Spiderman.

“Estamos adorando. É assim que a gente cria novos foliões. Sem ter espaços como este, como a gente vai ter Carnaval no futuro?”, perguntou.

Ao final da apresentação do maracatu, o rei e a rainha do Carnaval do Recife Wanderley Aires e Thayane Gomes, visitaram o palco e aproveitaram a oportunidade para agradecer o carinho do público e caíram no frevo junto à população presente.

Veja a programação completa

16h30 - T.C.M Suely no Frevo

17h20 - Bariane Bigio

18h40 - Banda Maria Fulô

Veja também

MINA DE OURO Deslizamento de terra deixa nove pessoas presas em mina na Turquia