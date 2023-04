A- A+

FOLHA 25 ANOS Crianças da LBV visitam a Folha de Pernambuco em celebração ao aniversário de 25 anos do jornal Além de saudar a Folha, os pequenos também prestaram homenagem aos profissionais da redação, pelo Dia do Jornalista

A prosa começou desde a portaria da Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, e seguiu pela Rádio Folha, redação e suas editorias. Mas Kayque, um dos mais empolgados, de pronto quis conhecer o "desenhista" do jornal. "Quem é? Onde ele está? É que quando eu crescer quero ser desenhista também".



Kayque, 11 anos, ao lado de Pérolla e de Rhyanna, ambas de 10 anos de idade, representaram a Legião da Boa Vontade (LBV) em visita à Folha de Pernambuco na tarde desta quarta-feira (5).



Munidos de cartinhas e de marca-textos, itens confeccionados por eles e por outras centenas de crianças que integram a associação, o trio celebrou os 25 anos da Folha - completados na última segunda-feira (3) - e o Dia do Jornalista, comemorado nesta sexta-feira (7).

Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

"São cem crianças no período da manhã e outras cem no período da tarde. Além dos valores que reforçamos a todos, entre eles o da fraternidade, solidariedade, respeito e cultura de paz, também proporcionamos entretenimento com esportes, danças e outras atividades de lazer", contou Vânia Besse, à frente da comunicação da LBV.

No Recife, a Legião da Boa Vontade - localizada no bairro dos Coelhos, área central da cidade - atende a crianças de 14 bairros, de 6 a 15 anos de idade, que integram a RPA1, em especial as que se encontram em vulnerabilidade social e com a condição de que estejam matriculadas em escolas.

Além das cartinhas e dos marca-textos, os pequenos também entregaram um quadro em homenagem à Folha, que foi recebido pela editora-chefe da redação, Leusa Santos. "É um carinho muito grande e a gente só tem a agradecer a essas crianças da LBV, nossos consumidores e leitores do futuro", agradeceu Leusa.



O desenhista, a médica e a veterinária

A propósito, Kayque, depois de ter percorrido a redação ao lado das colegas Pérolla e Rhyanna, finalmente encontrou com João Linn, à frente da editoria de arte e diagramação da Folha de Pernambuco. Sem delongas, o pequeno confessou ao editor o seu desejo no futuro.



Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

"Quero ser um desenhista profissional. Hoje eu sei desenhar paisagens, pessoas", contou Kayque, enquanto esperava de Linn a letra caligrafada em um papel, com o seu nome. "É com 'K' e 'Y'", exigiu, enquanto contemplava o presente que garantiu "vou guardar comigo, ficou lindo".



Tal qual Kayque, Pérolla também sonha com um futuro como veterinária e Rhyanna deseja ser médica. Imbuídas que estão pelo desejo profissional, os pequenos visitantes não cogitaram em ser jornalistas, mas aclamaram a profissão com brilho nos olhos, entusiasmados e curiosos em cada uma das editorias pelas quais passaram - fato que fez desta quarta-feira, 5 de junho, mais um dia de missão cumprida no jornalismo, que dessa vez não contou histórias, mas ouviu a todas, sob deleite.

Serviço

Legião da Boa Vontade (LBV)



Rua dos Coelhos, 219, Boa Vista

Informações: 3413-8601

