INCENTIVO Crianças da oncologia pediátrica do IMIP pintarão quadros que serão leiloados nos EUA As crianças receberão o auxílio de pintores e artistas plásticos pernambucanos, e o valor arrecadado com a venda das artes será destinado ao Imip

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip) foi escolhido como único hospital no Brasil a receber, entre os dias 4 e 8 de agosto, uma ação da Fundação norte-americana Keira Grace que consiste na pintura de quadros artísticos por crianças da oncologia pediátrica. Ao todo, o projeto irá apoiar três instituições na América Latina.

As crianças receberão o auxílio de pintores e artistas plásticos pernambucanos. A primeira foi a artista visual Rafaela Santos, que esteve no complexo hospitalar na última segunda-feira (4) e retornará nesta quarta-feira (6), das 10h às 12h.

Também nesta quarta (6), das 9h às 12h e das 14h às 16h, quem completa a produção é o médico e pintor Pedro Lapa, que também estará no IMIP no dia 8, das 14h às 16h, para finalizar as obras com as crianças.

Na quinta-feira (7), das 9h às 12h, será a vez do desenhista e pintor George Barbosa dar a sua contribuição para os pequenos pacientes.

O médico e co-fundador da Fundação Keira Grace, Michael Lauzardo, visitará o IMIP no dia 11 de agosto para conhecer de perto a estrutura da instituição, além de ficar responsável por levar consigo as 15 telas pintadas pelos pacientes da oncologia pediátrica.

Posteriormente, as obras serão levadas para o Museu de Arte de Orlando, nos Estados Unidos, onde serão expostas, no dia 27 de setembro, e passarão por um leilão silencioso. O valor arrecadado com a venda das artes será destinado ao Imip.

