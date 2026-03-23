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BRASIL

Crianças de 6 e 4 anos são encontradas mortas dentro de carro no litoral de São Paulo

Moradores relataram gritos e movimentação intensa no local

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Crianças de 6 e 4 anos são encontradas mortas dentro de carro no litoral de São PauloCrianças de 6 e 4 anos são encontradas mortas dentro de carro no litoral de São Paulo - Foto: Reprodução

Duas crianças foram encontradas mortas dentro de um carro deixado em um terreno em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23, de acordo com a Polícia Militar.

Informações preliminares apontam que as crianças, de 6 e 4 anos, desapareceram por volta das 14h do domingo, 22, quando brincavam em frente à casa dos pais. Elas foram encontradas mortas perto da meia-noite, no mesmo momento em que a família registrava o desaparecimento na delegacia.

Ainda de acordo com a PM, equipes de emergência foram acionadas para uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Sílvia Dias, altura do número 568. Os corpos apresentavam sinais de agressão e rigidez cadavérica.

 

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Moradores relataram gritos e movimentação intensa no local, o que motivou diversas ligações aos serviços de emergência solicitando atendimento imediato. Equipes do Samu também pediram apoio policial, informando que a área é considerada de risco.

A PM também informou que não há informações sobre suspeitos ou a dinâmica dos fatos.

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