GAZA Crianças de Gaza voltam às aulas após dois anos de guerra Com o cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, a ONU iniciou a reabertura gradual das escolas

Dezenas de alunos da escola Al Hasaina de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, voltaram às aulas apesar do estado lamentável em que ficou o território palestino por causa da guerra, constatou a AFPTV neste sábado (1º).

Aproveitando o frágil cessar-fogo que vigora em Gaza desde 10 de outubro, a agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) anunciou esta semana a reabertura gradativa das escolas após dois anos de guerra entre o Hamas e o exército de Israel, desencadeada pelo ataque sem precedentes do grupo islamista palestino em território israelense, em 7 de outubro de 2023.

O chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, declarou, na terça-feira, no X, que mais de 25.000 alunos já tinham voltado aos "espaços de aprendizado temporários" habilitados pela agência e que outros 300.000 acompanhariam as aulas à distância.

Na escola Al Hasaina, cerca de 50 meninas se amontoavam dentro de uma sala de aula sentadas no chão, sem mesas ou cadeiras, segundo imagens da AFPTV.

Em outra sala, um grupo similar, de adolescentes, também assistiam à aula no chão, com os cadernos apoiados nos joelhos.

Durante a guerra, esta escola, assim como outras instalações da UNRWA, se transformou em um refúgio para dezenas de famílias. Atualmente, algumas pessoas deslocadas ainda vivem ali.

Warda Radun, de 11 anos, disse que estava com muita vontade de voltar ao colégio. "Estou no sexto ano, mas perdi dois anos de escolaridade pelo deslocamento e pela guerra", contou à AFP.

"Estamos retomando as aulas lentamente, até que a escola fique vazia [de pessoas deslocadas] e possamos seguir aprendendo como antes", acrescentou.

