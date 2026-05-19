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VISITA ESCOLAR Crianças do Colégio Studio visitam a Folha de Pernambuco em experiência educativa Estudantes do Ensino Fundamental I, com idades entre 8 e 11 anos, conheceram o jornal nesta terça-feira

A Folha de Pernambuco recebeu, no início da tarde desta terça-feira (19), uma visita pedagógica das crianças do Ensino Fundamental I do Colégio Studio, que fica no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. No total, estiveram presentes 24 alunos, com faixa etária entre 8 e 11 anos.

Os estudantes conheceram a redação do jornal, a Rádio Folha 96,7 FM, o memorial de edições, o estúdio de gravações e o parque gráfico, onde a edição impressa é produzida.

No início deste mês de maio, a unidade de ensino realizou o evento Profissões e Futuro, um projeto pedagógico que tem o objetivo de valorizar e estimular novos caminhos para o futuro dos estudantes.

“Eu gostei de tudo daqui. É muito legal ver as produções, os jornais, a rádio e tudo”, explicou Bernardo Castro, de 10 anos, estudante do 5º ano.

Bernardo Castro, de 10 anos, está no 5º ano do Ensino Fundamental e sonha em se tornar engenheiro civil quando crescer. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Nesta atividade, os responsáveis pelas crianças visitaram a escola para explicar, de forma detalhada, suas respectivas profissões. Desta forma, a unidade de ensino também buscou fortalecer os laços com empresas que acolhem iniciativas educacionais.

Sendo assim, o Colégio Studio uniu a oportunidade com a Folha de Pernambuco ao próximo projeto educativo: construir o Jornal Studio, um veículo de comunicação no qual os estudantes vão elaborar as matérias para circular dentro da escola.

Experiências construtivas

A programação da visita foi conduzida por colaboradoras do setor de Recursos Humanos e por repórteres da redação.

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A visita pedagógica contou com a participação de 24 crianças acompanhadas pela equipe gestora do colégio. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Durante a passagem nos bastidores do jornal, os pequenos tiveram a oportunidade de serem entrevistados no estúdio de gravações da Rádio Folha 96,7 FM. A entrevista educativa foi realizada por Simone Ventura, âncora do veículo radiofônico.

“O que eu mais gostei da visita é saber que aqui é um lugar que podemos aprender várias coisas, e é muito legal saber como funciona um jornal por dentro”, destacou Laura Miranda, de 10 anos, aluna do 5º ano.

Laura Miranda, de 10 anos, cursa o 5º ano do Ensino Fundamental e pretende futuramente se tornar uma cientista física da área de radioatividade. Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

No fim do passeio, o grupo de estudantes visitou o parque gráfico da Folha de Pernambuco, onde também foram gravadas cenas de “O Agente Secreto”, filme brasileiro que recebeu quatro indicações ao Oscar 2026.

Na saída, as crianças ainda receberam um kit contendo um lanche e um exemplar da edição impressa do jornal desta terça-feira.

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