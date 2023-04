A- A+

RECIFE Crianças do Lar Paulo de Tarso serão levadas à Casa Margareth da Silva, após alta médica Espaço fica localizado na Rua Martins Ribeiro, no bairro do Hipódromo

As 12 crianças sobreviventes ao incêndio que aconteceu no Lar Paulo de Tarso, na madrugada da última sexta-feira (14), terão um novo destino a partir do momento que receberem liberação hospitalar. Todas serão encaminhadas para a Casa de Acolhida Margareth da Silva, no bairro do Hipódromo, onde ficarão até a restruturação do Lar Paulo de Tarso.





A casa tem 10 cômodos, distribuídos entre térreo e primeiro andar. O nome dado ao novo endereço é uma forma de homenagear a cuidadora que morreu no local durante o incêndio. Além dela, outras três crianças também perderam a vida por terem inalado a fumaça tóxica vinda das chamas.

Uma outra funcionária da instituição, além das crianças, também sobreviveu. Todos estão hospitalizados.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), fez uma visita à Casa de Acolhida Margareth da Silva nesta manhã de sábado (15). O endereço faz parte da rede de assistência social da cidade, que oferece suporte em atendimento social, médico e psicológico. Ele comentou sobre a escolha do nome.





"É uma homenagem a ela, que trabalhou há mais de dez anos na unidade. É uma singela homenagem a quem dedicou a sua vida, literalmente, a cuidar e proteger as crianças da nossa cidade", afirmou o político.

Veja também

Internacional G7 se reúne pressionado para reforçar sua ação climática