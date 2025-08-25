A- A+

Educação Crianças e adolescentes conhecem Lia de Itamaracá e mergulham na história da artista A cirandeira da Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, visita cinco instituições até a tarde desta terça-feira (26)

Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife terão a oportunidade de conhecer a cirandeira Lia de Itamaracá nestas segunda (25) e terça-feiras (26) por meio do projeto “Contação de História do livro 'Lia de Itamaracá: o Reinado da Ciranda'”.

A autora Odalita Alves e a própria Lia de Itamaracá estarão presentes em seis instituições para encontros especiais sobre negritude, música e cultura.

O livro, uma biografia da artista de 81 anos, é voltado para o público infanto-juvenil. A obra conta com ilustrações de Whittney de Araújo.

Para Odalita, é muito importante que os mais jovens conheçam a história de Lia de Itamaracá.



“Queremos despertar nos mais novos o respeito e o amor pelas tradições populares, em especial pela ciranda. Também vamos estimular a leitura, combater o racismo e mostrar a potência de duas mulheres negras que saíram da miséria e superaram as dificuldades”, explicou.

“Lia de Itamaracá é uma potência, uma referência de mulher preta na cultura de Pernambuco e que tem reconhecimento mundial. Ela é uma referência para os estudantes, para todos”, completou.

Para Lia de Itamaracá, estar perto das novas gerações é uma forma de renovar a própria força da ciranda. Encontrar as crianças representa alegria e oportunidade de troca, marcada por perguntas, curiosidades, contação de histórias, interação e música.

Na visão da artista, a ciranda e a cultura popular precisam chegar a novos públicos.

As crianças e os adolescentes atendidos pela Rede Compaz e pela Rede de Bibliotecas pela Paz também participarão dos momentos.

A primeira a ser beneficiada foi a Escola Professor José Soares da Silva, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, na manhã destsa segunda.

Em seguida, será a vez do Compaz Dom Helder Câmara, na Ilha Joana Bezerra. Por fim, a contação de história chegará ao Espaço Brincar do Parque 13 de Maio, na Boa Vista, que é um ponto de leitura da Rede de Bibliotecas pela Paz da Secretaria de Segurança Cidadã do Recife, das 15h30 às 16h20.

Na terça-feira (26), a Biblioteca Popular de Casa Amarela Jornalista Alcides Lopes, que faz parte da mesma rede, também vai receber o projeto, das 10h às 11h. Mais tarde, das 14h às 15h, os alunos da Escola Municipal Mário Melo, em Campo Grande, são os que vão conhecer o livro 'Lia de Itamaracá: o Reinado da Ciranda'.

A programação termina com a iniciativa sendo realizada na Escola Lutadores do Bem, em Santo Amaro, das 15h40 às 16h40.

Serviço:

Visita de Lia de Itamaracá e Odalita Alves em instituições no Recife

Segunda-feira (25/08)

Compaz Dom Helder Câmara (Ilha Joana Bezerra) – 14h às 14h50

Espaço Brincar do Parque 13 de Maio (Boa Vista) – 15h30 às 16h20

Terça-feira (26/08)

Biblioteca Popular de Casa Amarela Jornalista Alcides Lopes – 10h às 11h

Escola Municipal Mário Melo (Campo Grande) – 14h às 15h

Escola Lutadores do Bem (Santo Amaro) – 15h40 às 16h40

Com informações da assessoria de imprensa.



