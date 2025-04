Crianças e adultos com autismo terão acompanhamento alimentar pelo SUS

A- A+

Uma alteração na lei, sancionada nesta terça-feira (29) pelo presidente Lula, garante que pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) recebam acompanhamento alimentar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o novo decreto, publicado no Diário Oficial da União, a terapia nutricional será feita por profissional de saúde habilitado com base em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

O texto aprovado alterou a lei que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012), chamada de Lei Berenice Piana. Dessa forma, o acompanhamento nutricional se torna parte dos serviços oferecidos na rede pública.

Atualmente, é estimado que tenha cerca de 2 milhões de pessoas com TEA no Brasil, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS). Dentre os tratamentos disponibilizados pelo SUS para pessoas com o transtorno, estão incluídos terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia e acompanhamento médico com neurologistas e psiquiatras.

Por que o acompanhamento alimentar é importante para pessoas com TEA?

Uma pesquisa publicada na Revista da Associação Brasileira de Nutrição (Rasbran) aponta que 53,4% de crianças e adolescentes com o transtorno têm seletividade alimentar, que é a preferência por um número limitado de alimentos. Isso acontece porque a pessoa com autismo se recusa a ingerir novos sabores, texturas e cores, devido à sensibilidade sensorial e emocional.

Os hábitos alimentares gerados pela seletividade alimentar podem acarretar dietas repetitivas que são pobres em nutrientes. A longo prazo, isso leva a novos problemas de saúde, como a obesidade, anemia e fragilidade óssea. Dessa forma, o profissional de saúde pode intervir neste comportamento por meio da terapia nutricional.

Além disso, avaliações nutricionais feitas de forma regular podem detectar intolerância a alimentos e também alergias.

