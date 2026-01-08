Crianças estão desaparecidas em Bacabal, no Maranhão; veja como estão as buscas
Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, ainda não foram encontrados
Duas das três crianças que desapareceram no domingo (4), após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos, na cidade de Bacabal, no Maranhão, ainda são procuradas por autoridades e moradores da região.
As crianças de 8, 5 e 4 anos não retornaram para casa no domingo após saírem para brincar. As buscas pelos desaparecidos chega ao quinto dia nesta quinta-feira (8).
Na quarta-feira, 7, uma das crianças, de 8 anos, foi encontrada com vida, segundo o governador do Maranhão, Carlos Brandão (sem partido).
Leia também
• O que é "Heated Rivalry", série que virou fenômeno inesperado nos EUA e agora chega ao Brasil?
• Força Nacional aumentará efetivo na fronteira do Brasil com Venezuela
• Vorcaro diz a tribunal nos EUA que liquidação do Master no Brasil poderia ser revertida
Kauã foi localizado em uma estrada no povoado de Santa Rosa, próximo ao local onde havia desaparecido. O menino foi levado ao Hospital Geral de Bacabal para exames.
Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, ainda não foram encontrados.
As operações de busca são coordenadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Os agentes utilizam cães farejadores, helicópteros e um efetivo por terra na região.
O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, diz que as equipes de buscas estão concentradas no local onde Kauã foi localizado.