Crianças estão desaparecidas em Bacabal, no Maranhão; veja como estão as buscas Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, ainda não foram encontrados

Duas das três crianças que desapareceram no domingo (4), após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos, na cidade de Bacabal, no Maranhão, ainda são procuradas por autoridades e moradores da região.

As crianças de 8, 5 e 4 anos não retornaram para casa no domingo após saírem para brincar. As buscas pelos desaparecidos chega ao quinto dia nesta quinta-feira (8).

Na quarta-feira, 7, uma das crianças, de 8 anos, foi encontrada com vida, segundo o governador do Maranhão, Carlos Brandão (sem partido).

Kauã foi localizado em uma estrada no povoado de Santa Rosa, próximo ao local onde havia desaparecido. O menino foi levado ao Hospital Geral de Bacabal para exames.

Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, ainda não foram encontrados.

As operações de busca são coordenadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Os agentes utilizam cães farejadores, helicópteros e um efetivo por terra na região.

O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, diz que as equipes de buscas estão concentradas no local onde Kauã foi localizado.



