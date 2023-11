A- A+

Gaza Crianças, estrangeiros e famílias estão entre os reféns do Hamas em Gaza Cerca de 60% são homens e há pelo menos 34 menores, incluindo 17 crianças de 10 anos ou menos

O Hamas sequestrou pelo menos 34 menores de idade e famílias inteiras durante sua invasão ao território israelense em 7 de outubro. Isso é o que se sabe sobre os reféns levados para a Faixa de Gaza, de acordo com uma base de dados compilada pela AFP.

Dos 239 reféns contabilizados pelas autoridades israelenses, a AFP conseguiu identificar 208, graças à sua rede de jornalistas, em contato regular com as famílias dos reféns, e à imprensa israelense.

Os dados a seguir, ainda sujeitos a mudanças, estão focados nessas 208 pessoas confirmadas. Cerca de 60% são homens e há pelo menos 34 menores, incluindo 17 crianças de 10 anos ou menos.

O refém mais jovem é Kfir Bibas, que tinha nove meses quando foi levado do kibutz (comunidade agrícola) de Nir Oz. Seu irmão Ariel, de quatro anos, e seus pais Yarden e Shiri, de cerca de 30 anos, também foram sequestrados.

A mãe e seus dois filhos, que segundo a imprensa israelense tinham nacionalidade argentina, aparecem rodeados de milicianos armados em um vídeo publicado nas redes sociais.

Entre os capturados há pelo menos oito octogenários. Os mais velhos tinham 85 anos, como Yaffa Adar. O vídeo do seu sequestro, a bordo do que parece ser um carrinho de golfe, foi amplamente compartilhado nas redes.

Ao menos 31 famílias têm várias referências. As duas mais afetadas afirmam ter cada uma sete membros entre os confirmados.

28 nacionalidades

É o caso dos israelenses Inbal Zach. Os combatentes do Hamas sequestraram sete de seus familiares no kibutz Beeri, localizado a quatro quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.

São eles: Tal Shoham (38 anos), sua esposa Adina e seus filhos Nave (8) e Yahel (3), assim como a mãe - Shoshan Haran - e a tia - Sharon Avigdori - de Adina e sua filha Noam (12). Outros membros da família foram assassinados.

A outra família com sete membros sequestrados é do kibutz Nir Oz, onde pelo menos 70 pessoas foram capturadas pelo movimento islâmico.

Sharon Aloni Cunio (34 anos), seu marido David Cunio (33), suas filhas Emma e Yuly, seu cunhado Ariel Cunio, sua irmã Danielle Aloni (44) e sua sobrinha Amelia Aloni (5) foram levados juntos.

Danielle Aloni apareceu em um vídeo divulgado pelo Hamas em 30 de outubro, junto com outras duas mulheres, Yelena Trupanov e Rimon Kirsht. O grupo também publicou outro vídeo em 16 de outubro com a refém franco-israelense Mia Shem.

O Hamas capturou pessoas em pelo menos 10 kibutz e no festival de música Tribe of Nova, onde fez 38 reféns.

Ao menos 10 soldados e observadores do Exército israelense estão na lista dos sequestrados.

De acordo com dados oficiais de 7 de novembro, os árbitros são cidadãos de 28 países. Há 25 tailandeses, 21 argentinos, 18 alemães, 10 americanos, sete franceses e sete russos. Vários têm dupla cidadania.

Até o momento, o Hamas libertou quatro reféns e um soldado foi resgatado pelo Exército israelense em Gaza.

O grupo Jihad Islâmica, aliado do Hamas em Gaza, divulgou um vídeo em 9 de novembro com Hannah Katzir e Yagil Yaakov.

