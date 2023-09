A- A+

Região Metropolitana do Recife Crianças ficam entre homens armardos durante assalto a mercadinho em Olinda; víde Câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram a ação dos bandidos

Duas crianças ficaram em meio a homens armados durante assalto a um mercadinho no bairro da Cidade de Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram a ação dos bandidos, que aconteceu por volta das 17h dessa terça-feira (12).

Crianças ficam entre homens armados durante assalto a mercadinho em Olinda https://t.co/9phyR86TS5 pic.twitter.com/c278OW2pLb — Folha de Pernambuco (@folhape) September 13, 2023

Três homens desceram de um carro com armas em punho e foram até o local. No momento da investida, duas crianças estavam no estabelecimento e ficaram assustadas.

Nas imagens, a menina tenta proteger o garoto e o abraça até que um dos criminosos entra no mercadinho e ordena que eles saiam do local. Uma outra câmera mostra quando as crianças deixam o espaço.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), uma mulher de 42 anos informou que os bandidos entraram no estabelecimento de seu enteado, pegaram uma quantia não divulgada, alguns pertences e fugiram.



Ninguém foi preso até o momento. O roubo foi registrado na Delegacia de Olinda. A Polícia Civil de Pernambuco iniciou as investigações.

