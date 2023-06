A- A+

Saúde Crianças foram resgatadas após 40 dias na Amazônia desnutridas; como isso afeta a saúde? Com idades de 1 a 13 anos, colombianos permanecerão hospitalizados por duas semanas para repôr necessidades nutricionais e serem acompanhados

Os quatro irmãos colombianos encontrados vivos na última sexta-feira, no meio da selva amazônica no Sul da Colômbia, estavam desnutridos, desidratados e com diversas picadas de insetos. Lesly, (13 anos), Soleiny (9), Tien Noriel (5) e Cristin (1) foram resgatados depois de 40 dias perdidos, após um acidente de avião.

Segundo informações do jornal El Tiempo, os pequenos foram atendidos por uma equipe médica imediatamente após o resgate e, ao chegarem a um hospital militar em Bogotá, realizaram uma bateria de exames.

— Estão muito acabadinhos, têm seus machucados, têm seus arranhões (...) Saíram com doenças da selva (...) Mas estão bem, em boas mãos — disse o avô das crianças, Fidencio Valencia, à imprensa neste domingo.

Os médicos, porém, afirmaram que nenhum deles corre risco de morte. As crianças devem permanecer hospitalizadas por duas semanas, para receber um suporte nutricional e psicológico, e serem monitoradas em relação a possíveis infecções.

O ponto de maior atenção é com o bebê, que completou um ano durante o tempo em que estava perdido, e precisará de um tratamento mais longo.

Quais os riscos da desnutrição?

A desnutrição é um quadro que ocorre quando o indivíduo não absorve todos os nutrientes necessários para suprir as necessidades energéticas do organismo e ter o devido funcionamento de todos os mecanismos biológicos.

— Quando o avião caiu, eles retiraram (dos destroços) uma farinha (uma farinha de mandioca comumente usada por tribos indígenas na região amazônica) e, com ela, sobreviveram. Depois que a farinha acabou, eles começaram a comer sementes — disse Valencia à imprensa. Os oficiais encontraram também restos de frutas.

Entre crianças, essa falta dos nutrientes necessários é uma situação mais preocupante, uma vez que elas têm um sistema imunológico ainda em desenvolvimento. Por isso, quando ele fica enfraquecido devido ao estado nutricional, os pequenos ficam ainda mais suscetíveis às doenças comuns da infância, como resfriados e diarreias, que em casos graves podem ser fatais.

Além disso, o tratamento agora para suprir as necessidades nutricionais é de extrema importância, já que essa carência pode não só favorecer doenças graves na infância, como afetar o desenvolvimento e a saúde na vida adulta.

Algumas das consequências que já foram associadas à desnutrição infantil são anemia (falta de ferro), atraso no crescimento e no desenvolvimento intelectual, infertilidade, mau funcionamento do intestino, fragilidade de pele, cabelos e unhas, problemas na calcificação dos ossos.

Também já foi ligada a diagnósticos no futuro como disfunções cardiovasculares, hipotireoidismo, obesidade, diabetes, entre outros.

Impactos psicológicos

Outro aspecto da saúde importante é o psicológico. Em 2018, quando 12 crianças ficaram nove dias presas em uma caverna na Tailândia, a psiquiatra na Clínica Nacional e Especialista em Trauma e Ansiedade de Crianças e Adolescentes, em Londres, Andrea Danese, falou à BBC que um evento dessa proporção pode deixar os pequenos amedrontados, ansiosos, irritáveis e extremamente apegados a outras pessoas.

