PREVENÇÃO Crianças recebem atendimento gratuito em campanha contra câncer ocular no Recife Ação alerta para o retinoblastoma e reforça a importância do diagnóstico precoce em crianças

Atenta ao cuidado preventivo da saúde dos olhos, a Fundação Casa Forte abre as portas neste sábado (20), a partir das 7h, para atender 100 crianças previamente cadastradas, dentro da campanha “De Olho nos Olhinhos”.

A mobilização foi criada para levar informação às famílias e chamar atenção para o retinoblastoma, um tumor maligno intraocular que acomete crianças de 0 a 5 anos, mas que tem maiores chances de cura quando diagnosticado precocemente. A ação envolve médicos do Hospital Santa Luzia e voluntários.

O casal de jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin é responsável por criar a iniciativa, após o diagnóstico da filha Lua com a doença, em 2021.

A campanha tem ganhado visibilidade e reforçado a importância do teste do reflexo vermelho, conhecido como “teste do olhinho”, que é fundamental para o diagnóstico precoce e pode salvar vidas ao preservar a visão das crianças.

A mobilização ganhou força no Recife com a participação da Fundação Casa Forte, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e do Hospital Santa Luzia. Juntos, viabilizarão um mutirão de consultas e exames para 100 crianças previamente inscritas.

Uma equipe composta por 10 médicos, um fellow (especialista que está em fase de aperfeiçoamento em uma área ainda mais específica), oito residentes e um fisioterapeuta, estará à frente dos atendimentos.

O dia também será marcado por atividades lúdicas e momentos de acolhimento às famílias.

Fundamental, o diagnóstico precoce aumenta em até 90% a chance de cura do paciente. Entre os principais sinais de alerta estão a leucocoria, reflexo branco na pupila, chamado popularmente de “olho de gato” e o estrabismo, condição em que os olhos não se movimentam na mesma direção.

A diminuição da visão, movimentos oculares irregulares, dor, vermelhidão persistente, aumento do volume ocular e diferenças na coloração entre as íris são outros sintomas que podem surgir.

Serviço:

Fundação Casa Forte – Rua Jerônimo de Albuquerque, 44 - Casa Forte, Recife - PE

Data: sábado, 20 de setembro

Horário: a partir das 7h

Com informações da assesoria de imrepnsa

