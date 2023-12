A- A+

GRANDE RECIFE Crianças são resgatadas após cadeira de roda gigante quebrar em parque de diversões em Jaboatão Incidente aconteceu na praça Murilo Braga, localizada no bairro de Cavaleiro

Duas crianças foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após um dos lados da cadeira de uma roda gigante de um parque de diversões quebrar, na noite de segunda-feira (25), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O incidente aconteceu por volta das 19h, na praça Murilo Braga, localizada no bairro de Cavaleiro. Apesar do susto, as crianças não ficaram feridas.

Segundo os bombeiros, foram enviadas três viaturas ao local e as duas crianças, que estavam "em situação de risco", foram resgatadas com sucesso.

Vídeo compartilhado com a reportagem mostra o momento do resgate. Duas pessoas aparecem sustentando a cadeira enquanto os bombeiros retiram as crianças da cadeira da roda gigante.

A ocorrência foi finalizada pouco mais de três horas depois do chamado inicial. As causas da quebra da cadeira deverão ser investigadas.

Caso Mirabilandia

Em 22 de setembro deste ano, outro acidente em um parque de diversões na Região Metropolitana do Recife chamou atenção. A professora de inglês Dávine Cordeiro caiu de um brinquedo do Mirabilandia, em Olinda, e ficou gravemente ferida.

Ela estava no brinquedo Wave Singer quando o assento em que estava se desprendeu. A jovem foi arremessada de cerca de 12 metros de altura. Dávine passou por mais de 10 cirurgias e segue internada em um hospital no Recife.

Laudo do Instituto de Criminalística indicou que o acidente foi causado pela corrosão dos elos das correntes que sustentavam os balanços da atração. O Mirabilandia ficou interditado por 40 dias e o Wave Singer foi desmontado.

