Crianças são resgatadas em situação de vulnerabilidade no Galo da Madrugada
Três menores de idade estavam acompanhados da mãe, que estava embriagada, no desfile do bloco nesse sábado (14)
As crianças foram levadas para o Fórum Tomás de Aquino, no bairro de Santo Antônio - Foto: Secretaria de Defesa Social/Divulgação
Três crianças foram resgatadas em situação de vulnerabilidade no desfile do Galo da Madrugada, no Recife, neste sábado (14), pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), durante a Operação Carnaval.
Os menores, de 11, 5 e 1 ano de idade, estavam acompanhados da mãe, que apresentava sinais de embriaguez, próximo aos trios elétricos do bloco.
A equipe do BEPI conduziu a família ao Fórum Tomás de Aquino, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. O avô materno das crianças compareceu ao fórum e assumiu a responsabilidade pelos envolvidos.