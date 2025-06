Crianças sobem em carro para escapar de ataque de pitbull; veja vídeo

A- A+

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um grupo de pelo menos seis crianças sobe em cima do teto de um carro para escapar do ataque de um cão da raça pitbull.

O flagrante aconteceu na tarde desse domingo (15), no bairro de Santo Antônio, em Jaboticabal, no interior de São Paulo.

No vídeo, é possível ver as crianças correndo para cima do carro e o cachorro tentando alcançá-las. O animal consegue subir no veículo pelo capô.

Uma menina ficou ferida levemente no pé e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos.

Segundo o SBT, o tutor do cão se comprometeu a ajudar a família da vítima e arcar com os prejuízos causados no veículo.

