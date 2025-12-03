Crianças traumatizadas pela guerra em Gaza são tratadas com realidade virtual

A- A+

Crianças traumatizadas pela guerra em Gaza recebem terapia que utiliza óculos de realidade virtual que os transporta para um mundo longe da destruição que os rodeia.

A terapia com realidade virtual (RV) busca melhorar o bem-estar e o psicológico das crianças e pode dar resultados positivos mais rápido do que as técnicas tradicionais, afirmam os profissionais da área.

Dentro de uma tenda branca em Al Zawayda, no centro da Faixa de Gaza, cinco crianças conversavam animadamente imersas em um mundo virtual.

Os menores, um deles em uma cadeira de rodas, moviam a cabeça para explorar o novo entorno que veem através de seus óculos: paisagens verdes, praias tranquilas e cidades seguras.

Um menino estendeu as mãos e as juntou, aplaudindo. Outro sorriu, com as mãos estendidas ao tentar tocar a paisagem que via.

Um deles gritou: "vem cá, vem!" porque, segundo ele, um cachorro estava correndo por perto. Uma das crianças também viu pássaros, segundo um dos encarregados pela atividade.

Salah Abu Rukab, um adolescente de 15 anos que sofreu uma lesão no crânio durante a guerra também participou da terapia. Um dos funcionários colocou nele com cuidado os óculos de realidade virtual do programa TechMed Gaza.

O jovem disse à AFP que "se divertia" com essa terapia: "permite entrar em um jardim, em espaços com animais e experiências similares", apontou.

Quando o profissional lhe perguntou o que via, ele respondeu: "Só árvores, nada mais que árvores, grama e flores".

Resultados positivos

Segundo Abdala Abu Shamale, supervisor de saúde mental, os óculos RV oferecem mais do que uma simples fuga.

"Com os programadores pudemos desenvolver jogos com metas terapêuticas, preventivas e de desenvolvimento que ajudam a preparar a criança a lidar e administrar a sua vida de forma mais efetiva", explicou à AFP.

"Este método demonstrou ser eficaz durante um ano de trabalho com muitas crianças, inclusive crianças amputadas pela guerra, feridos e aqueles expostos a eventos extremamente traumáticos", pontuou.

Uma frágil trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas foi estabelecida no território desde 10 de outubro.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que as feridas causadas por conflitos tem um grande impacto mental e que os sobreviventes carregam diversos traumas, como o da perda.

Jonathan Crickx, porta-voz da Unicef, agência da ONU para a infância, disse à AFP que um milhão de crianças, ou seja "todas as crianças na Faixa de Gaza necessitam de assistência mental e apoio psicológico após os dois anos de uma terrível guerra".

As sessões de RV utilizam programas desenvolvidos especificamente para crianças traumatizadas, levando em conta a sua condição física e psicológica para ajudá-los a reconstruir percepções positivas do mundo.

Segundo Shamale, os participantes das sessões com RV "têm uma resposta muito muito forte e resultados extremamente positivos".

O supervisor indicou que esse tipo de terapia dá frutos mais rápido do que as sessões comuns.

"O tempo necessário para a recuperação e estabilização do paciente foi mais rápido com técnicas de RV do que em sessões regulares. Nas sessões com RV alcançamos resultados em cinco a sete sessões", assegurou.

