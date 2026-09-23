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Oriente Médio Crianças voltam às aulas no Irã Na zona oeste de Teerã, os pais levaram as filhas à escola do bairro de Jannat Abad

As crianças em idade escolar no Irã retornaram às aulas, nesta quarta-feira (23), após o fechamento das escolas devido ao início da guerra no fim de fevereiro e em meio a um impasse do conflito em toda a região.

A volta às aulas é marcada pela dolorosa lembrança do bombardeio de uma escola do ensino fundamental em Minab (sul), nas primeiras horas dos ataques americanos e israelenses que desencadearam a guerra. O bombardeio matou 120 crianças.

Na zona oeste de Teerã, os pais levaram as filhas à escola do bairro de Jannat Abad. Todas as alunas usam véu e o uniforme escolar longo, uma vestimenta obrigatória nos centros de ensino iranianos, do ensino básico às universidades.

Na entrada da escola, duas mulheres atuavam como agentes de trânsito e distribuíram flores às alunas que chegavam para o primeiro dia de aula.

Mais de 16,5 milhões de estudantes estão matriculados no ano letivo no país, segundo a agência oficial de notícias Irna.

Todos os anos são organizadas celebrações no país para marcar o começo do período letivo. Segundo a tradição, o presidente toca o sino de uma escola e inicia o ano escolar.

Neste ano, a cerimônia ocorreu na segunda-feira, em vez de quarta-feira, data oficial da volta às aulas, em uma escola feminina no sul de Teerã.

A cerimônia foi antecipada para permitir que o presidente Masoud Pezeshkian viajasse a Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

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