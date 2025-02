A- A+

PREMIAÇÃO Criatividade e luxo marcam o Concurso de Fantasias do 59º Baile Municipal do Recife Na categoria Luxo, o 1° lugar ficou com Sandra Faria, com a fantasia "Darth Vader, uma Batalha Estrelar"

Abrindo o 59° Baile Municipal do Recife, neste sábado (22), no Classic Hall, o público pode conferir o desfile dos vencedores do Concurso de Fantasias do Carnaval da Cidade, que aconteceu na última quinta (20), no Clube Português.

O concurso premiou os três primeiros colocados de cada categoria com os seguintes valores:

“Originalidade”, com R$ 8 mil para o 1° lugar; R$ 6 mil para o 2°; e R$ 5 mil para o 3° lugar.

Na categoria “Luxo”, os prêmios foram de R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil.

Na categoria Luxo, o 1° lugar ficou com Sandra Faria, com a fantasia "Darth Vader, uma Batalha Estrelar", exuberantemente adornada com bordados, pedrarias e plumas predominantemente negras.

Sandra Faria, com a fantasia "Darth Vader, uma Batalha Estrelar" | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Sandra conta que levou seis meses para confeccionar a fantasia.

"Há muitos anos eu tenho vontade de fazer uma fantasia de Guerra nas Estrelas. Hoje eu consegui com muito efeito de led, muitas plumas, amor e dedicação ao carnaval de Pernambuco", afirmou.

Veja outros detalhes da fantasia campeã:

Confira a lista de vencedores do Concurso de Fantasias do Carnaval do Recife:

Categoria Originalidade

1º lugar – Severino Queiroga da Silva – “Tributo à Cultura Popular Pernambucana”

2º lugar – Wanderson José da Silva – “A Pedido do Rei do Baião, a Compadecida Abençoa o Sertão”

3º lugar – Cláudio Messias da Silva – “Santa – Dos Terreiros ao Reinado do Maracatu”

Categoria Luxo

1º lugar – Sandra Faria – “Darth Vader, uma Batalha Estrelar”

2º lugar – João Belmiro Filho – “Rogai por Nós, Aparecida do Brasil”

3º lugar – Sebastião Teixeira de Alcântara – “Lago dos Cisnes”

