Rio de Janeiro "Crime bárbaro", diz Castro sobre assassinato de três médicos em quiosque no Rio Governador se solidarizou com famílias das vítimas; um quarto profissional ficou ferido e está internado em estado estável

O governador Cláudio Castro classificou como um "crime bárbaro" o assassinato de três médicos de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (5), num quiosque na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"Determinei ao secretário de @PCERJ que empregue todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime bárbaro que tirou a vida de três médicos e feriu outro na Barra da Tijuca. Minha solidariedade aos familiares das vítimas", escreveu ele, no X, ex-Twitter.

E continuou: "Entrei em contato com o ministro da Justiça, @FlavioDino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações. Vamos unir forças para chegar à motivação e aos autores. Esse crime não ficará impune!"

O crime aconteceu por volta de 1h e foi flagrado por câmeras de segurança. Os médicos estavam no Rio para um congresso. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, morreram ainda no local. Diego Ralf Bonfim, de 35, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outro profissional, identificado como Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra. O estado de saúde dele é estável.

Os médicos baleados participariam de um congresso de ortopedia no hotel onde estavam hospedados. Diego Half e Perseu Ribeiro eram ortopedistas e traumatologistas. Este último com especialização em cirurgia do tornozelo e do pé. Já Diego Half é irmão da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL (SP).

Os bandidos chegaram ao quiosque de carro. Eles pararam do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltaram do automóvel. Logo m seguida começa uma correria no local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem. Toda a ação foi muito rápida, durando menos de um minuto.

