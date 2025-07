A- A+

Investigação Crime brutal: adolescente mandou namorado colocar a arma nas mãos do irmão após matar família Investigações apontam novos detalhes de crime que chocou a cidade. Segundo a polícia, namorada de jovem acusado da morte dos pais e do irmão influenciou assassinatos

Um dos pontos mais chocantes da investigação que apura o triplo homicídio cometido por um adolescente de 14 anos em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, é a orientação que ele teria recebido da própria namorada: após matar os pais e o irmão caçula, de apenas 3 anos, ela sugeriu que ele colocasse a arma nas mãos da criança, como uma possível estratégia para confundir a perícia.

A informação foi revelada pelo delegado Carlos Augusto Guimarães da Silva, responsável pelo caso.

Segundo o delegado, a adolescente de 15 anos incentivou diretamente o assassinato da família do namorado e participou do planejamento por meses.

Em mensagens trocadas pelo casal, ela também teria orientado o jovem a usar luvas ou envolver a arma em um lençol para não deixar impressões digitais. De acordo com as investigações, o garoto inicialmente teria hesitado em matar irmão. O crime ocorreu na madrugada do dia 21 de junho.

— Houve diálogos sobre como o garoto deveria proceder depois dos assassinatos. A namorada sugeriu que colocasse a arma nas mãos do irmão mais novo. É um detalhe que revela o grau de frieza e premeditação — afirmou o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os três familiares — pai, mãe e o menino de 3 anos — foram mortos a tiros enquanto dormiam. O casal de adolescentes mantinha um relacionamento virtual há cerca de seis anos, e vinha intensificando o contato nos últimos meses.

A polícia aponta que a jovem, que vive em Água Boa (MT), teria exercido pressão emocional sobre o garoto para que ele realizasse os assassinatos.

Em conversas por meio das redes sociais, obtida durante as investigações, a adolescente diz que o relacionamento poderia acabar caso o namorado não “fosse homem o suficiente”. Ela também pressionava por encontros presenciais e sugeriu formas de conseguir dinheiro após o crime.

— O conteúdo das mensagens mostra não apenas a cogitação do crime, mas o planejamento detalhado, a escolha da ordem das mortes, formas de execução e até como esconder os corpos. Eles falavam em picar os cadáveres, queimar, ou jogar para os porcos — relatou o delegado Carlos Augusto.

Segundo o delegado, o adolescente confessou ter usado a arma do pai, envolvendo-a em uma fronha. Também teria relatado que após os disparos escondeu os corpos dos pais e do irmão na cisterna da casa da família, em São Mateus.

Dias depois compareceu à delegacia com a avó paterna para registrar um suposto desaparecimento, afirmando que os três haviam saído de casa em um carro de aplicativo para socorrer o irmão caçula, que teria se engasgado.

A versão caiu por terra diante de inconsistências e do cheiro vindo do quintal, onde estavam os corpos.

A arma foi encontrada na casa da avó, que, segundo a polícia, não sabia do crime. Em depoimento, o garoto afirmou que não se arrependia e que “faria tudo de novo”. Já a adolescente foi apreendida em Mato Grosso sem demonstrar arrependimento, segundo os investigadores. Durante o depoimento, permaneceu abraçada a um ursinho de pelúcia.

A polícia investiga ainda a influência de um jogo virtual com temática de terror psicológico, envolvendo um casal de irmãos que mantinha uma relação incestuosa e assassinava os pais. Segundo o delegado, nas mensagens que trocavam, os dois adolescentes faziam referências ao jogo, que foi banido na Austrália, pelo conteúdo violento.

Veja também