Crime de ódio: dona de loja em Los Angeles é morta por causa de bandeira LGBT+

A- A+

A dona de uma loja em Los Angeles, Califórnia (EUA), foi morta a tiros por um homem, insatisfeito com a bandeira do orgulho LGBTQIAP+ que estava hasteada na fachada do estabelecimento comercial. Laura Ann Carelton, de 66 anos, era bastante conhecida na região. Sua loja, a Mag Pi, fica localizada a cerca de 95 quilômetros do centro de Los Angeles.

Na noite da sexta-feira, dia 18, ela se deparou com o assassino na porta da loja e acabou sendo morta, segundo publicou o site The Mirror, com base em um comunicado do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino.

A polícia localizou o homem, ainda armado, tentando fugir a pé do local do crime. Houve troca de tiros e o suspeito acabou morto. A identidade do homem não foi divulgada, uma vez que a investigação do caso ainda está em andamento. Até o momento, as autoridades confirmaram que o suspeito havia feito "vários comentários depreciativos" sobre a bandeira do arco-íris que estava pendurada do lado de fora da loja.



Laura foi descrita por amigos como um "pilar" na comunidade e uma "força em seus valores de igualdade, amor e justiça". Mãe de nove filhos, uma de suas últimas ações solidárias fi ajudar a fundar o movimento Free Store, que forneceu comida e suprimentos de graça, por quatro meses, após um período de nevascas na região.

Veja também

SAÚDE Seu corpo pode ser "mais jovem" do que você; entenda como isso é possível