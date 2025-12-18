A- A+

CRIME Criminoso com gorro de Papai Noel sequestra homem em Paulista; vítima é encontrada morta Polícia Civil de Pernambuco investiga crime como homicídio consumado

Um homem de 41 anos foi sequestrado na porta de casa e feito de refém por um suspeito que usava gorro de Papai Noel. O caso aconteceu no bairro de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem foi encontrado morto. "O crime aconteceu em via pública, no município de Paulista", informou a corporação.

Câmeras de segurança na área mostram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver a vítima, que usava uma regata vermelha, andando na rua quando um carro prata para ao seu lado. Nesse momento, o criminoso abre a porta e o homem se assusta, tenta fugir, mas é rendido.

Um homem de camisa azul e gorro do Papai Noel sai do veículo. A vítima põe as mãos contra a cabeça. Armado, o criminoso faz o homem caminhar, entrar na casa e logo depois sair novamente.

Nesse momento, o carro em que o criminoso chegou faz a volta e retorna para a casa. Tanto a vítima quanto o suspeito entram no veículo pelo banco de trás. Não é possível ver quantas pessoas tinham dentro, já que os vidros são fumê.

Os criminosos não foram encontrados ou presos. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", explicou a Polícia Civil.

