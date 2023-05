Criminoso de bicicleta dá "bote" e toma celular de homem em Boa Viagem

A- A+

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem teve seu celular levado por um criminoso de bicicleta, na calçada de um prédio no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O furto ocorreu enquanto a vítima usava o telefone na calçada. As imagens mostram o momento que o homem foi surpreendido pelo "bote".

O caso aconteceu na última quinta-feira (18), por volta das 18h, na avenida Padre Bernardino Pessoa, em frente a um colégio particular.

As imagens da câmera de segurança, que foram enviadas à reportagem, mostram o momento em que o homem estava usando o aparelho, em frente ao portão da garagem de um prédio, e não percebe a chegada do criminoso - que está de bicicleta sobre a calçada.

Na bicicleta, o criminoso se aproxima rapidamente por trás do homem e aproveita o descuido para tomar o celular. O homem chega a levantar o smartphone, sem perceber a chegada do assaltante. Em questão de segundos, o bandido estende a mão e arranca o aparelho da mão da vítima.

Após roubar o celular, o criminoso continuou pedalou rapidamente e fugiu do local. A Folha de Pernambuco entrou em contato e conversou com a vítima do furto. Ele explicou que, com problemas para usar a rede móvel da operadora de telefonia, precisou se conectar à rede wi-fi do prédio, onde moram sua ex-esposa e três filhos.

“Eu estava na frente do prédio, captando o wi-fi para a minha filha descer. Fiquei lá de bobeira, ali sempre tem movimento, o pessoal passeando com cachorro. Quando eu vi, já foi o ‘bote’”, explicou o homem.

Depois do assaltante levar o celular, a vítima foi atrás dele. “Foi muito rápido, minha reação foi sair correndo atrás do cara”, acrescentou. Ele ainda gritou e xingou o criminoso, que jogou o smartphone na rua.

“Não sei se essa colocação que fiz para ele, ele achou que eu estava armado. Quando cheguei na esquina, um rapaz disse que ele sacudiu o celular ali no chão. Vi que estava tudo ok com o celular, peguei meu carro e sai correndo atrás dele”, completou a vítima.

O homem diz que a reação foi por “instinto” e, como recuperou o aparelho, não chegou a registrar queixa pelo furto. “Hoje em dia, no celular a gente tem tudo, tem conta de banco, mas, graças a Deus, ficou tudo tranquilo”, finalizou a vítima.



Veja também

CPI 8 de Janeiro Eleição da mesa, interrupções e bate-boca: cinco pontos Da instalação da CPI do dia 8 de janeiro