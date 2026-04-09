A- A+

CRIME Criminoso usa nome de Dom Paulo Jackson para aplicar golpe pelo WhatsApp, denuncia Arquidiocese De acordo com a Arquidiocese, o golpista está enviando mensagens se passando pelo religioso e pedindo dinheiro para o aluguel de um ônibus

A Arquidiocese de Olinda e Recife denunciou, nessa quarta-feira (8), que um criminoso está usando o nome do Dom Paulo Jackson para praticar fraudes pelo WhatsApp.

De acordo com a Arquidiocese, o golpista está enviando mensagens se passando pelo religioso e pedindo dinheiro para o aluguel de um ônibus. Na denúncia, feita por nota oficial no Instagram, foi informado que o número utilizado pelo criminoso no golpe é (81) 98873-1398.

A entidade, no entanto, informou que não reconhece o número, "tampouco autoriza quaisquer pedidos dessa natureza realizados por contatos informais ou pessoais".

"Esclarecemos, ainda, que toda e qualquer solicitação de apoio ou colaboração institucional é realizada exclusivamente por meio de canais oficiais, devidamente identificados. Diante disso, orientamos que eventuais abordagens com esse teor sejam consideradas", completou a Arquidiocese no comunicado.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para confirmar se alguma ocorrência foi registrada sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Veja também