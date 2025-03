Criminosos atiram em viatura durante fuga após assalto na Argentina

A- A+

Uma mulher foi presa na tarde desta quarta pela Polícia Municipal de Buenos Aires após arrombar um depósito de tecidos em Barracas, junto com um cúmplice que fugiu roubando uma van a alguns quarteirões de distância.

Durante a fuga, um dos criminosos atirou contra uma viatura, mas não feriu nenhum policial.

Após uma chamada para o 911, agentes da 4ª Delegacia de Polícia chegaram a um depósito de tecidos, onde os policiais viram um casal fugindo.

Após avistar a viatura com os agentes, um criminoso disparou dois tiros no para-brisa do carro da polícia, o que permitiu que o casal, que havia chegado ao depósito de moto, fugisse.

No entanto, a fuga durou apenas cem metros, pois o veículo derrapou durante a perseguição e o passageiro caiu no chão.

Após a manobra desastrada dos criminosos, a mulher de 36 anos foi presa.

Enquanto isso, seu cúmplice conseguiu fugir a pé, até que, no cruzamento das ruas Brandsen e Perdriel, ele roubou um outro carro após ameaçar o motorista com uma arma.

#CABA Una pareja de delincuentes le disparó a un patrullero de la Policía de la Ciudad durante un robo. La mujer quedó detenida, el tirador escapó. Pasó en Barracas pic.twitter.com/SW1GSBehD3 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 27, 2025

Enquanto isso, os policiais apreenderam a moto e recuperaram 1,3 milhão de pesos que os criminosos haviam roubado do armazém.

Além disso, os policiais encontraram um estojo de bala usado na cena do roubo e um cartucho intacto no local da prisão.

O caso está sendo julgado pelo Tribunal Nacional Penal e Correcional nº 43, presidido pela juíza Paula González.

Um criminoso ferido em Caballito

Dois dias atrás, ocorreu um tiroteio em Caballito quando dois criminosos tentaram assaltar uma vinícola e entraram em confronto com um policial que estava no local.

Um dos assaltantes ficou ferido e o outro fugiu.

O incidente ocorreu ao meio-dia, quando um policial da Delegacia de Polícia do Bairro 6B pediu ao dono de um bar para ir ao banheiro.

Ao mesmo tempo, dois homens entraram no local, um deles armado, e ameaçaram a caixa apontando a arma para ela e ordenando que ela entregasse o dinheiro disponível.

Uma das funcionárias conseguiu alertar um policial sobre o que estava acontecendo e, ao sair do banheiro, viu os criminosos em ação.

Neste momento, o policial deu ordem de parada, a qual o homem armado não obedeceu.

Foi nesse momento que o policial atirou com sua pistola no rosto e no braço direito dele.

Enquanto isso, o outro criminoso fugiu, embora não se saiba para onde ele escapou.

O policial tentou persegui-lo em sua moto, mas não teve sucesso.

A maior preocupação dos moradores é que o ladrão tenha escapado por uma porta nos fundos do imóvel, que tem acesso direto a um pátio no centro do quarteirão, entre os prédios, o que significa que o infrator teve fácil acesso às residências.

O agressor, um homem de 55 anos, sofreu um ferimento de bala na cabeça e no braço. Foi o policial que ligou para o Sistema de Atendimento Médico de Emergência (SAME) para trazer uma ambulância. Lá, o ladrão foi levado ao Hospital Ramos Mejía com sinais vitais e um ferimento de bala na cabeça.

Seu estado de saúde é desconhecido e ele permanece sob custódia das autoridades locais. O policial que participou do confronto saiu ileso.

Durante a tarde, um grande número de policiais federais compareceu ao local para realizar perícias.

O ocorrido foi registrado pelas câmeras do local, e as imagens já foram repassadas às autoridades judiciárias.

O caso de tentativa de roubo está sob a jurisdição do Tribunal Nacional Penal e Correcional nº 45.

