CRIME Criminosos começam a usar drones para lançar drogas e celulares dentro das penitenciárias do Rio Problemas com a segurança também são intensificados por visitantes e agentes que tentam burlar o sistema de revista com truques como 'rechear' chinelos e caixas de leite com entorpecentes

A cena se repete há décadas nos presídios do Rio: revista na portaria, sacolas no escâner, visitantes nervosos, celulares escondidos e drogas camufladas em alimentos, bebidas, objetos improvisados. Mas, pouco a pouco, uma novidade começou a chamar a atenção da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Sobre os muros surgiu uma rota discreta que dispensa aquela pessoa que vai para a fila de visitantes e ignora completamente o controle de portaria. Trata-se de drones, usados para levar drogas e celulares para dentro das cadeias do Rio.

Ainda são poucos casos, diz a Seap. Mas a pasta alerta: ainda que incipiente, a prática vem ganhando potencial e sofisticação e representa um novo desafio em unidades já pressionadas por tentativas criativas de entrada de ilícitos. Os agentes já flagraram drogas escondidas em solados de chinelos de borracha, caixas de leite, em pães, potes de feijão e frascos de detergente e remédios.

Escâneres e bloqueadores

Os números de apreensões de drones parecem tímidos: foram quatro de 2020 até março deste ano. Em janeiro, por exemplo, um equipamento com câmera acoplada foi interceptado no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos, levando drogas. Dois meses depois, pequenos tubos plásticos com droga foram arremessados por outro drone sobre a Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda. Antes disso, em 2023, aparelhos já haviam sido vistos transportando celulares e carregadores.

— É uma questão que merece atenção constante. Estamos atentos a esse tipo de movimentação e atuamos de forma preventiva e integrada com outras forças de segurança para coibir qualquer tentativa de utilização desses equipamentos em atividades ilegais no entorno das unidades — explica Maria Rosa Nebel, secretária da Seap.

O temor é que a rota aérea se consolide justamente no momento em que a secretaria registra uma queda expressiva na apreensão de drogas e celulares nos presídios: de janeiro a setembro de 2025, foram interceptados 66,3 quilos de entorpecentes e 1.858 celulares, contra 233 quilos e 9.701 aparelhos no mesmo período de 2024.

A redução, segundo a pasta, foi resultado do reforço de operações do Grupo de Intervenção Tática (GIT) e da ampliação do uso de escâneres corporais e bloqueadores de sinal na entrada dos presídios. Outra iniciativa é o projeto de instalação de bloqueadores de celular, sinal de internet e drones nas 49 unidades prisionais do estado. O sistema custará R$ 431,5 milhões, valor que engloba locação dos equipamentos, instalação, manutenção permanente, atualizações tecnológicas e assistência técnica por três anos.



A licitação foi lançada em abril do ano passado, mas só agora os equipamentos começam a ser instalados em dois presídios do Complexo de Gericinó: a Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho e o Presídio Gabriel Ferreira de Castilho. O contrato de locação foi assinado em setembro com a empresa IMC Tecnologia em Segurança Ltda., que instalará o primeiro lote. Cerca de R$ 563 mil serão destinados para a implementação no Gabriel Ferreira de Castilho, e R$ 282 mil para a Jonas Lopes de Carvalho. Essas unidades foram priorizadas pelo órgão diante das limitações orçamentárias e da necessidade de iniciar a instalação dos equipamentos. Pelo edital, todos devem estar em operação no início de 2027.

Para além da tecnologia, a revista nas portarias dos presídios mostra que criatividade ainda é uma arma dos comparsas dos presos. Em julho, agentes flagraram uma sequência de tentativas que surpreenderam até servidores experientes. Em momentos distintos, a companheira e duas amigas de detentos tentaram entrar em um presídio do Complexo de Gericinó com drogas escondidas dentro de chinelos de borracha que usavam. À primeira vista, os calçados pareciam intactos, mas o escâner corporal não erra.

Nem sempre as “mulas” são visitantes. Duas semanas antes das sandálias recheadas, um policial penal tentou entrar com substâncias suspeitas dentro de caixas de leite. Ele usou os produtos comprados pelo governo para os presos — o tradicional café da manhã com leite e pães — para transportar as drogas.

Em novembro, outro policial penal foi flagrado. A corregedoria aponta que ele participou de ao menos quatro ocorrências semelhantes no Presídio Evaristo de Moraes, sempre durante seus plantões: sacos de lixo arremessados por cima do muro, contendo drogas, celulares, bebidas alcoólicas e chips para celular.

Sobre os flagrantes envolvendo agentes, a secretária destacou que tem tolerância zero e que o policial que usou sacolas de lixo para entregar drogas a presos está sendo “rigorosamente” investigado pela corregedoria, “com todas as medidas cabíveis sendo adotadas na esfera administrativa e criminal”.

— É importante reforçar que a imensa maioria dos nossos policiais penais atua com seriedade e compromisso. Casos isolados não refletem a conduta da categoria — afirma Maria Rosa Nebel.

Caso insólito

Se a Seap se preparou para lidar com engenhocas, como frascos de detergente com drogas, há casos em que o visitante não perde tempo tentando ser criativo. Em 24 de novembro, no Presídio Nelson Hungria (Bangu 7), uma mulher chegou com várias sacolas. Nada ali remetia a um truque elaborado; eram apenas bolsas grandes, pesadas e mal distribuídas. Incrédulos, os agentes passaram os volumes duas vezes no escâner e tiveram que abrir as sacolas: a mulher transportava 130 celulares, 17 quilos de maconha, 3,5 quilos de cocaína, 80 pedras de crack, 185 gramas de haxixe e 50 chips para celular.

Ao perceber que tinha sido flagrada, a mulher simplesmente fugiu. O caso levou a Seap a suspender as visitas por tempo indeterminado. De forma preventiva, o diretor, o subdiretor e o chefe de segurança do presídio foram afastados até a conclusão da investigação. Outra medida foi transferir quatro presos apontados como chefes da facção Povo de Israel para o presídio de segurança máxima Bangu 1.

