POLÍCIA Criminosos derrubam porta para invadir casa e matam três pessoas em Timbaúba Polícia segue em diligências para efetuar as prisões

Criminosos invadiram uma residência após derrubarem a porta e mataram três pessoas na cidade de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, nesta quarta-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são uma adolescente de 16 anos, uma mulher de 39 anos e um homem também de 39 anos. Uma jovem de 18 anos foi baleada no ombro, mas sobreviveu e não corre risco de morte.

A identidade dos criminosos é desconhecida, e a polícia segue em diligências para efetuar as prisões. Eles fugiram após os crimes, que aconteceram na rua Tim Maia, localizada no bairro de Ozana.

"O efetivo na cidade foi reforçado, onde prossegue a busca pelos criminosos", afirmou a Polícia Militar.

O caso foi registrado como triplo homicídio e tentativa de homicídio pela Delegacia de Goiana, também na Mata Norte.

"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", disse a Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações para identificar a autoria e a motivação do crime.

