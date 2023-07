A- A+

VIOLÊNCIA Criminosos invadem casa da cantora Michelle Melo e rendem família e funcionárias por quase uma hora No momento em que foi surpreendida com os criminosos, a cantora estava de biquíni, realizando um procedimento estético

A cantora de brega Michelle Melo passou por um susto em família nesta sexta-feira (30), ao ter sua casa, no Recife, invadida por dois criminosos armados durante aproximadamente uma hora.

A funcionária da cantora, identificada apenas por "Jaqueline", foi até o portão da residência buscar uma encomenda, quando um carro de cor branca, que já havia passado na frente do local há instantes, parou e dois homens armados e encapuzados conduziram a mulher e o motoboy até a parte interna da casa.

No momento, a cantora estava de biquíni e realizando um procedimento estético dentro de casa na companhia de uma massagista. Os criminosos, inclusive, pediram para que ela se enrolasse numa toalha.

Dentro da casa, a dupla rendeu Michelle, o marido da cantora, Jaqueline, a massagista e a filha da artista, uma adolescente de 17 anos. Eles ficaram sob ameaças durante aproximadamente uma hora. Ninguém foi ferido.

O marido de Michelle, identificado apenas como “Rafael”, teve suas mãos amarradas e foi quem conseguiu “negociar” com os assaltantes, que reviraram a casa atrás de objetos de valor e forçaram o casal a realizar transferências bancárias.

Em suas redes sociais, a assessoria da cantora Michelle Melo pediu para que fossem ignoradas mensagens e ligações supostamente vindas dos aparelhos de telefone do casal ou até de funcionários da banda.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), questionando se o caso foi registrado em alguma delegacia e como estão as investigações. Até o momento, no entanto, não obteve respostas.

