Criminosos invadem escola e 16 homens são presos em operação no Complexo da Maré

Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que ocorre na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, prendeu 16 criminosos na manhã desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, os presos negociaram a rendição após invadirem uma escola da região. Três fuzis e quatro pistolas também foram apreendidos. De acordo com as secretarias de Educação do estado e do município, as escolas da região não tiveram aulas.

A operação, de acordo com a PM, é para verificar o paradeiro e capturar criminosos de outros estados que estariam escondidos na região. Na incursão, criminosos fugiram para uma unidade de ensino, onde equipes do Bope negociaram a redição e efetuou as prisões.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, dois veículos blindados aparecem estacionados ao lado de um Ciep, enquanto diversas pessoas aparecem correndo no terreno. No entanto, segundo a Secretaria municipal de Educação, nenhuma das unidades que funcionam na região tinham professores ou alunos nesta manhã. Ao todo, 21 escolas tiveram aulas presenciais suspensas.

De acordo com a Secretaria estadual de Educação, duas unidades da região não abriram nesta quarta-feira "por precaução", para preservar a integridade de servidores e alunos, mas que o Ciep em que os criminosos foram presos é do município.

Já a Secretaria municipal de Saúde informa que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva interrompeu o funcionamento nesta manhã, enquanto a Clínica da Família Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população, mas com atividades de visitas domiciliares suspensas.

